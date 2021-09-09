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أول تعليق من سكرتير شعبة الصيدليات على ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر

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أول تعليق من سكرتير شعبة الصيدليات على ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر أول تعليق من سكرتير شعبة الصيدليات على ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر

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علق الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات بغرفة الأدوية، على ضبط 3 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر لمرضى السكر والضغط، قائلاً: «على المواطن أن لا يشتري الدواء إلا من الصيدليات التي يوجد بها صيدلي، خاصة أن الأدوية المغشوشة تباع في الصيدليات التي لا يوجد فيها صيادلة».

وتابع «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن كل مهنة فيها الصالح والسيئ، ولكن النسبة الأغلبية من صيادلة بخير وشرفاء، مشيرًا إلى أن عدد الصيدليات في مصر يقدر بـ80 ألف صيدلية، ولذلك هناك ضرورة لشراء الأدوية من الصيدلية الموثقة للاطمئنان على سلامة الدواء.

ولفت إلى أن أحد أسباب غش الأدوية تتمثل في الدخلاء على المهنة، متابعًا: «بعض الصيادلة قاموا ببيع أسمائهم للدخلاء على المهنة لفتح صيدليات، ولازم يكون في وقفة والضرب بيد من حديد على الدخلاء على المهنة».

المصرى اليوم

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