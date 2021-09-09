لقاء الخميسي عن مسلسل « إجازة مفتوحة » : أوعدكم هتتبسطوا

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أعربت الفنانة لقاء الخميسي عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل «إجازة مفتوحة»، مع الفنان شريف منير، الذي من المقرر عرضه بدءًا من السبت المقبل الموافق 11 سبتمبر، عبر شاشة قنوات ON.

ونشرت لقاء الخميسي البوستر الرسمي للمسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «أقول كلمة حق، ومش علشان أنا فرد من جمع كبير من النجوم ورا الكاميرا قبل اللي قدام الكاميرا.. لكن أنا ساعات بابقى جمهور برضه وأنا في اللوكيشن باتفرج على لذاذة وخفة دم وتلقائية وحضور الأستاذ شريف منير نعمه كبيره من ربنا فعلا أهداها ليه».

وأضافت لقاء الخميسي موجهة الشكر لكل القائمين على العمل قائلة: «طبعا، معانا نجوم كبار أوي ست الكل سميحة أيوب والأستاذ سامي مغاوري والأساتذة اللذاذ هشام إسماعيل ومراد مكرم، والقمر والطعامة دنيا ماهر والقمراية ملك قوره.. وحب القلب نور محمود وشبابنا الجميل محمد العمروسي ومؤمن نور، والأستاذ حبيب قلبي صبري عبدالمنعم».

وتابعت لقاء الخميسي: «وألذ الناس كريم أبوزيد، والثمرات هدى مجد وصبا الرافعي والفت عمر وسمر محمد متولي وولادي حبايبي يوسف حسن ورانيا بنات وأحمد خالد والنجوم اللي ورا الكاميرا اللي من غيرهم ماكانش لينا ظهر بجماله.. وعلى رأسهم المخرج الجميل الموهوب محمد حماقي.. إجازة مفتوحة.. أوعدكم هاتنبسطوا».