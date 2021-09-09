واشنطن تتوقع مغادرة مزيد من الأمريكيين وغيرهم أفغانستان

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رحبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس بوصول طائرة تقل أمريكيين وحاصلين على إقامة دائمة وآخرين إلى الدوحة من كابول، وقالت إنها تتوقع فرصا إضافية لمغادرة أفغانستان جوا أو ربما بوسائل أخرى.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، للصحفيين إن الولايات المتحدة قالت لمسؤولي طالبان إن «خطوات إضافية كهذه تلقى قبولا حسنا من المجتمع الدولي».

ورفض أن يذكر عدد الأمريكيين على متن الرحلة، موضحا أن الإدارة الأمريكية دعت 30 أمريكيا وحاصلين على إقامة دائمة بصفة قانونية لاستقلال الرحلة لكنهم لم يقبلوا جميعا الدعوة.