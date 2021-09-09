محمد خضر يكشف كواليس تأهل فيلم «توك توك» للأوسكار

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قال المخرج محمد خضر إن فيلمه القصير «توك توك» عبارة عن 26 دقيقة، وقصة هذه الفيلم لسيدة متزوجة تركها زوجها بدون أي أموال، وقام بالسفر إلى ليبيا، فقامت بالعمل على «توك توك» للعمل على توفير نفقة أسرتها، مشيرًا إلى أن الفيلم تم تأهيله للأوسكار.

وتابع «خضر»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن قصة الفيلم مبنية على قصة حقيقية، ولكن هناك بعض الأحداث الخيالية، مشيرة إلى أن بطلة هذه الفيلم من الغارمات.

وأشار إلى أن البعض لا يريد مساعدة الغارمات، بسبب قيامهن بشراء بعض الأشياء بصورة أكبر من طاقتهن، وهذا غير صحيح على الإطلاق.