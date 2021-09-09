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ورش تفصيل وعروض فنية ولقاءات أدبية بأسيوط

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ورش تفصيل وعروض فنية ولقاءات أدبية بأسيوط ورش تفصيل وعروض فنية ولقاءات أدبية بأسيوط

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تنفيذاً لتوجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بالحرص على أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث يستمر قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر في تنفيذ ورشة للتفصيل والخياطة تدريب حفيظة سعد، والتي قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة، وكيفية القص على الباترون، وذلك يومى الأحد والثلاثاء من كل أسبوع في الساعة العاشرة صباحاً على مدار شهرى سبتمبر وأكتوبر.

قدمت فرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة أسيوط باقة من أغاني الطرب الأصيل والفرقة بقيادة المايسترو حسام حسني، وذلك على مسرح قصر ثقافة أسيوط، كما عقد نادى القصة بالقصر ورشة قصصية لفن كتابة القصة ضمن فعاليات اللقاء الأسبوعي، تضمنت شرح الترقيم أو الترفيد وهو نظام من الحركات والعلامات التي تستعمل في تنظيم الكتابة، كما ألقي أيمن رجب شرح مفصل عن عناصر القصة وكيفية كتابتها، بجانب عرض ومناقشة الأعمال القصصية للمواهب الشابة.

المصرى اليوم

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