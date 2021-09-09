مجموعة العربي تنعى مؤسسها: كان نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة

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نعت مجموعة العربى مؤسسها الحاج محمود العربي الذي وافته المنية عن عمر يناهز 89 عاما.

وقالت العربي في بيانها:

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بالله وراضية بقضائه وقدره، ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار، والذي وافته المنية اليوم وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبورقبة بمركز أشمون محافظة المنوفية، وسنوافيكم بموعد ومكان العزاء في وقت لاحق بإذن الله.

لقد كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذي

ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويجزيه بالإحسان إحسانًا، وأن ينزله منزلًا مباركا والله خير المنزلين.

يذكر ان حصل الحاج محمود العربي على أرفع وسام ياباني (وسام الشمس المشرقة) من الإمبراطور الياباني أكيهيتو في مايو 2009. لدوره في دعم وتحسين العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية وقد قام بتسليمه الوسام هيروفومي ناكاسوني (باليابانية: 中曽根 弘文 ناكاسونه هيروفومي).

والفقيد رجل أعمال مصري، وعضو برلمان سابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي التي تأسست 1964 والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها.

يتعدى رأس مال مجموعات شركاته المليار ونصف المليار، وهو من مواليد سنة 1932، بقرية قرية أبورقبة أشمون، المنوفية.