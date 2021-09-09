منى الشاذلي تكشف عن سر نجاحها الحقيقي خلال تكريمها بمنتدي المرأة المصرية (صور)

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أكدت الإعلامية منى الشاذلي أن الدولة اتخذت خطوات جادة ومحترمه لحماية المرأة المصرية من جرائم مثل التحرش والعنف الأسري والمجتمعي وغيرها ولكن يظل دور الأسرة هو الداعم الأساسي للفتاه والمرأه بمنحها الكرامة والتكافؤ والتشجيع منذ طفولتها والتي تمكنها من الوصل لإمرأة ناجحه رائعة لا تحتاح لأحد لمساندتها.

وكشفت الشاذلي خلال تكريمها بإحتفالية منتدي المرأة المصرية عن إجابة سؤال تقليدي اعتادت أن تسمعه عن سر نجاحها وأنها ظلت لفترة تبحث عن الإجابة الحقيقية لتحقيقها قدرا من النجاح في حياتها ..وهل ذلك بسبب الاجتهاد الدائم المستمر حتي الآن ام بسبب الصبر والقوة الداخلية لرفض الانكسار في المواقف المختلفة ..

وأضافت الإعلامية الكبيرة مني الشاذلي- بتأثر وحنين شديدين- انها عندما تفكر بشكل اعمق عن سر النجاح في حياتها فتجد أن الإجابة الحقيقية هي نظرات وعبارات التشجيع والتكافؤ والإفتخار التي كان والدها الراحل يحيطها ويدعمها بها لذا فكل خطوة تتخدها في حياتها تتذكر والدها .

وقامت د.نفين القباج بتكريم الإعلامية مني الشاذلي خلال الإحتفالية التي أقيمت بأحد الفنادق النيلية وحضورعدد كبير من نجمات الفن وسيدات مصريات ناجحات.