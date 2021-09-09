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محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان سينما البحر المتوسط بكل الإمكانات

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محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان سينما البحر المتوسط بكل الإمكانات محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان سينما البحر المتوسط بكل الإمكانات

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التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط برئاسة الكاتب والناقد السينمائي الأمير أباظة وفريق عمل المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا المدير الفني، والناقد محمد يوسف الشريف أمين عام المهرجان، ومحمد مصطفي مدير العروض.

وأبدى الشريف دعمه ودعم المحافظة للدورة الـ ٣٧ من المهرجان التي تنطلق خلال الفترة من ٢٥ الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل، وتأكيده على حضور حفل الافتتاح الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، معلنا توفير كل الأمور اللوجستية التي يتطلبها المهرجان، مع العمل على حل كل المعوقات التي قد تظهر خلال الفعاليات وتوفير كل السبل لراحة ضيوف المهرجان البالغ عددهم ٦٠ ضيفا من دول البحر المتوسط.

وكان المهرجان قد أعلن عن احتفائه بالسينما السورية حيث يشهد مشاركة ٥ أفلام سورية في مسابقاته المختلفة في عرضها العالمي الأول، بالإضافة إلى تكريم النجم السوري دريد لحام، ومشاركة المخرج السوري جود سعيد في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان.

المصرى اليوم

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