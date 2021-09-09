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في النسخة الثالثة.. 4000 كيلوجرام من العسل للمطايا المشاركة في مهرجان الهجن

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في النسخة الثالثة.. 4000 كيلوجرام من العسل للمطايا المشاركة في مهرجان الهجن

يستهلك متوسط المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته الثالثة والمقامة حالياً بميدان الطائف التاريخي، قرابة 4 آلاف كيلوجرام من العسل الطبيعي.

ويهتم عدد كبير من الملاك بتغذية مطاياهم بالعسل قبل الركض في الأشواط، لتحسين البرنامج الغذائي ورفع نسبة الجلوكوز والحديد، حيث يتم خلط العسل باللبن كغذاء صحي متكامل.

وتوقع عدد من الملاّك المشاركين في المهرجان، أن كل مطية تستهلك كيلوجراماً من العسل خلال أسبوع، ويعد هذا المقدار كافياً لتجهيزها قبل السباق بـ10 أيام. وقال صالح بن محمد الكربي: "المطية تستهلك يومياً أكثر من 100 جرام من العسل، تخلط لها هذه الكمية مع الحليب لمدة أسبوع، من أجل تحسين الغذاء".

وأضاف: "أفضل أوقات وضع العسل قبل الأشواط بـ10 إلى 15 يوماً، أو بعد التفحيم وبكمية أكبر تصل إلى 300 جرام، وفق رؤية كل مالك هجن، علماً أنه ليس الجميع له القدرة على توفير العسل لمطاياه، لكونه يستهلك ميزانية كبيرة".

من جهته، أشار جابر العتيبي، إلى أن كل مطية تستنزف تقريباً نحو كيلوجرام من العسل، وقال: "العسل غذاء مهم للمطايا، ويحظى بإقبال كبير من الملاك على شرائه قبل المهرجان، لضمان تقوية المطايا وزيادة الفيتامينات لها، وأتوقع أن نصف الهجن المشاركة تتلقّى العسل".

في المقابل، كشف عبد الله الطلحي أحد باعة العسل في الطائف، عن أن الكيلوجرام الواحد للسمرة بـ400 ريال، والسدرة بـ350 ريالاً، وتتفاوت أسعار الكيلوجرام الواحد من العسل حسب نوعيته، وقال: "منها ما يصل إلى 1000 ريال".

في النسخة الثالثة.. 4000 كيلوجرام من العسل للمطايا المشاركة في مهرجان الهجن

في النسخة الثالثة.. 4000 كيلوجرام من العسل للمطايا المشاركة في مهرجان الهجن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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