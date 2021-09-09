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"العنزي" يشارك بالاجتماع التحضيري لمساعدي وزراء الأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي

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"العنزي" يشارك بالاجتماع التحضيري لمساعدي وزراء الأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي "العنزي" يشارك بالاجتماع التحضيري لمساعدي وزراء الأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي
يناقش "عن بعد "تجديد مفهوم الخطاب الديني وتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي

يشارك وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف عواد بن سبتي العنزي يوم الاثنين القادم السادس من صفر لعام 1443هـ بالاجتماع التحضيري السادس لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وتفصيلاً .. يُقام الاجتماع عبر الاتصال المرئي لمناقشة الاستعدادات النهائية لأعمال الاجتماع السادس للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها: تجديد مفهوم الخطاب الديني، مشروع مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف، تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين دول الأعضاء، موضوعات الإحاطة والعلم.

كما تم إعداد جدول أعمال الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون، والذي ترأسه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "عن بعد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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