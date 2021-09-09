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مصرع شخصين في معركة بأسطوانات البوتجاز والأسلحة النارية بين عائلتين في أسوان

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مصرع شخصين في معركة بأسطوانات البوتجاز والأسلحة النارية بين عائلتين في أسوان مصرع شخصين في معركة بأسطوانات البوتجاز والأسلحة النارية بين عائلتين في أسوان

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شهدت منطقة النجع البحري بقرية المنصورية بمدينة دراو بأسوان مشاجرة بين أفراد قبيلتين، استخدم فيها الطرفان أنابيب البوتاجاز والأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص واشتعال النيران في عدد من المنازل.

وانتقلت أجهزة وقوات الأمن إلى مكان المشاجرة وقامت بفرض طوق أمني في محيط القرية وتمكنت من القبض على عدد من طرفي المشاجرة . وتبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بين أفراد قبيلتين بسبب الخلاف على ملكية أرض بعد فشل الحلول الودية، حيث تبين من الفحص أن المشاجرة أسفرت عن احتراق ٤ منازل ومصرع شخصين ووقوع عدد من المصابين من الطرفين.

المصرى اليوم

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