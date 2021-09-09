محافظ بورسعيد يؤكد الانتهاء من أعمال إنشاء ساحة بحي الضواحي

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن قرب الانتهاء من الأعمال الجارية في انشاء ساحة «المشير طنطاوى» والتي تقع بمنتصف الطريق بين شارع المشير طنطاوى ( البترول سابقا) وشارع الرحاب، مؤكدا بان الساحة الجديدة بحي الضواحي سوف تضاهي شارع ٧/٣ في كافة الامكانيات والوسائل الترفيهية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة.

جاء ذلك خلال جولة «محافظ بورسعيد» الموسعة لمتابعة مستجدات العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، برفقة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وأشار «محافظ بورسعيد» أن الساحة الجديدة بشارع المشير طنطاوى سوف تكون واحدة من أماكن الجذب بالمحافظة حيث تضم أماكن جلوس وكشك موسيقي وعدد من النافورات بالإضافة إلى لاند سكيب على أعلى مستوى.

وأكد المحافظ أن شارع «المشير طنطاوى» بحى الضواحى يعتبر حلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحى الضواحى، ومن هنا قامت محافظة بورسعيد بتطوير ورفع كفاءة الشارع، خاصة بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البري والحديقة الدولية ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات والذى يعتبر ميناء بورسعيد البرى كواجهة حضارية أمام زوارها.