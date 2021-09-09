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التعليم العالي تصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالجيزة

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التعليم العالي تصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالجيزة التعليم العالي تصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالجيزة

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تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير حسب بيان وزارة التعليم العالي، إلى مداهمة اللجنة للمنشأة المسماة قبول فوري QPOL FAWRY والكائن مقرها ( 110 شارع التحرير ـ الدقي ـ محافظة الجيزة)، وتقوم بإعطاء مناهج دراسية «كورسات طبية» للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بزعم مساعدة الطلاب على اجتياز اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وأشاد د. عبدالغفار بجهود لجنة الصبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، موجها النصيحة للطلاب بمراجعة هذه القائمة الشاملة لكافة مؤسسات التعليم العالى المعتمدة في جمهورية العربية والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، حتى لايقع الطلاب ضحايا للكيانات الوهمية.

المصرى اليوم

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