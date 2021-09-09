أخبار عاجلة

"فيفا" يعلن: المنتخب السعودي يتقدم 5 مراتب .. ويحتل المركز الـ 56 -
بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي -
انطلاق بطولة السيدات الثانية للكاراتيه.. غدًا الجمعة بمدينة جدة -
الأردن تسجل 904 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة -
"الرضيمان": ولي العهد قال كلمته في الإرهاب فاجتثّه من جذوره ومصادره -
واتسآب تختبر تقنية جديدة ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين -
في يوم واحد.. فلسطين تسجل 2501 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة -
"الأمن" البيئي يوقف 4 أشخاص أشعلوا نارًا في غير الأماكن المخصصة لها -
"العاصمي": برنامج "القدرات البشرية" يؤكّد اهتمام ولي العهد بالتعليم -
"نسيب": البنوك بعيدة عن المرحلة.. وتتعالى على المواطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رضا تكشف حقيقة تجاهلها تهنئة ابنتها نور بخطبتها ()

Print
شيرين رضا تكشف حقيقة تجاهلها تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها (فيديو) رضا تكشف حقيقة تجاهلها تهنئة ابنتها نور بخطبتها ()

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الفنانة رضا حقيقة عدم تهنئتها لابنتها نور على خطبتها من كيران، بعدما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي عدة شائعات تفيد بعدم تقديم شيرين التهنئة لابنتها لعدم اقتنعها بالخطوبة.


وقالت «شيرين» خلال لقائها عبر برنامج «Et بالعربي»: «باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم ٥٠ ألف مرة وبحب أن كلامي معاها يبقا برايفت».

وتابعت: «أحب أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة اللي بتحط تعليقات سخيفة من ناس متعرفناش ومعرفش إحنا مين ولا بنتكلم إزاي فتركز في حياتها ومتركزش مع الناس ويارب حياتها تبقى سعيدة».

كانت نور عمرو دياب كشفت خلال الفترة الماضية لأول مرة عن خطوبتها من خلال بث مباشر عبر «انستجرام»، حيث أعربت عن سعادتها لتجهيز الانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور عمرو دياب عبر إنستجرام: «استعد خلال الفترة المقبلة للانتقال إلى جنوب لندن للعيش بصحبة خطيبي»، مؤكدًا أنها سوف تكشف عن خاتم خطوبتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة، بسبب فقدانها بعض الوزن، موضحة أنها سوف تكشف عن الخاتم من خلال صفحتها بموقع «إنستجرام» بعد تعديلات به.

واحتفلت نور عمرو دياب خلال الأيام الماضية بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

كانت قد نشرت نور صورة لـ«شيرين» وعلقت عليها قائلة: «عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة + كل ما هو جيد، أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم حلوان (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم حلوان (التفاصيل )