«تجارية البحيرة» بدء تشغيل المرحلة الأولى للبورصة السلعية باستثمارات 550 مليون جنيه نهاية 2021

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كشف المحاسب فتحى مرسى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، عن أن انتهاء المرحلة الأولى من البورصة السلعية بمركز بدر نهاية العام الجارى، وتشمل الوكالات والثلاجات بينما يتم افتتاح باقى الأنشطة فى المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه جار تسليم الوحدات الخاصة بالحاجزين المسددين خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف مرسى لـــ «المصرى اليوم»، أن البورصة تقام على مساحة 57 فدانا بمنطقة التحرير بمركز بدر بمحافظة البحيرة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار و250 مليون جنيه، موضحا أن المرحلة الأولى بتكلفة 550 مليون جنيه، مقابل 700 مليون جنيه للمرحلة الثانية سيتم تنفيذها خلال عام 2022.

وأوضح، أن البورصة يتم إنشاؤها بالتعاون مع كل من بنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعية، وتنفذها شركة وادى النيل والهيئة العربية للتصنيع، وتحتوى البورصة السلعية على وكالات صغيرة ووكالات كبيرة وثلاجات ومحطات تصدير ومحلات خارجية ومجمع بنوك ومعمل للبورصة ومبنى خدمات ومنطقة صناعية ومركزين لتحليل متبقيات المبيدات وفحص المنتجات الزراعية.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، إن المشروع يهدف إلى تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين، وتوفير آلية تمويلية مبسطة لها ومنع الممارسات الاحتكارية، ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية، مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب، وتنمية الصادرات واستقرار الأسعار على مدى السنة.

ولفت إلى أن محافظة البحيرة تنتج ما يقرب من 70% من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية وتسهم بـ 90 % من نسبة التصدير للخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية، كما أن المساحة المزروعة بالمحافظة تمثل 19% من إجمالى المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية، وأن محطات فرز وتعبئة الخضر والفاكهة بالمحافظة تمثل 23% من المحطات على مستوى الجمهورية، وأن الجدوى الاقتصادية للمشروع هى زيادة الكفاءة التسويقية والتنافسية لمحاصيل الخضر والفاكهة.

وقال «مرسى»، إن آليات وخطوات التعامل فى البورصة السلعية الزراعية هى أخذ العينة آليًا ثم الوزن وتحليل العينة، ثم إدخال نتائج التحليل على الحاسب الآلى وإصدار شهادة بالكمية ومستوى الجودة «أيزو 17025»، ثم عرض نتائج التحليل والكمية المعروضة من السلعة على المشترين، ثم يقوم المشترون بفحص العينة، ثم يبدأ سمسار الجلسة فى المزاد ويقوم المشترون بالمزايدة على الشحنة المعروضة والاستمرار فى المزايدة حتى الوصول إلى أعلى سعر.

وأضاف مرسى، أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات القومية الذى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيسهم فى الحد من التجارة العشوائية وذلك تماشيًا مع سياسة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، كما سيقوم المشروع بتوفير فرص عمل وتشغيل للشباب حيث يستوعب أكثر من خمسة آلاف عامل، كما يهدف إلى الحد من التجارة العشوائية وذلك بتوفير 680 وكالة متفاوتة المساحات لاستيعاب التجار العشوائيين، علاوة على إنشاء 120 محلا خارجيا لبيع المدخلات الزراعية و130 ثلاجة موز، كما يهدف المشروع إلى زيادة الصادرات الزراعية من خلال إقامة 54 محطة تصدير، بالإضافة إلى تقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية كبرى على مساحة 6 أفدنة يقام بها الصناعات الزراعية التى تعتمد.