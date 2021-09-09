أخبار عاجلة

"فيفا" يعلن: المنتخب السعودي يتقدم 5 مراتب .. ويحتل المركز الـ 56 -
بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي -
انطلاق بطولة السيدات الثانية للكاراتيه.. غدًا الجمعة بمدينة جدة -
الأردن تسجل 904 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة -
"الرضيمان": ولي العهد قال كلمته في الإرهاب فاجتثّه من جذوره ومصادره -
واتسآب تختبر تقنية جديدة ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين -
في يوم واحد.. فلسطين تسجل 2501 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة -
"الأمن" البيئي يوقف 4 أشخاص أشعلوا نارًا في غير الأماكن المخصصة لها -
"العاصمي": برنامج "القدرات البشرية" يؤكّد اهتمام ولي العهد بالتعليم -
"نسيب": البنوك بعيدة عن المرحلة.. وتتعالى على المواطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمير نجران" يعزي "الحارثي" في وفاة والده

Print
"أمير نجران" يعزي "الحارثي" في وفاة والده "أمير نجران" يعزي "الحارثي" في وفاة والده

واسى أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أحمد علي أحمد الحارثي في وفاة والده، بمنطقة نجران.

وقال أمير نجران في تعزيته "إنه تلقينا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة والدكم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وعميم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته".

وأضاف سموه : "وإذ نعرب لكم ولأسرتكم الكريمة، عن صادق تعازينا ومواساتنا، لنسأل الله أن يلهمكم الصبر وحسن العزاء، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما ثمّن " الحارثي" تعزية أمير المنطقة، مؤكدًا أن تعزية سموه خففت من مصابهم، وأن هذا دأب قيادة هذا الوطن في الوقوف إلى جوار المواطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن: المنتخب السعودي يتقدم 5 مراتب .. ويحتل المركز الـ 56

"فيفا" يعلن: المنتخب السعودي يتقدم 5 مراتب .. ويحتل المركز الـ 56

بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

انطلاق بطولة السيدات الثانية للكاراتيه.. غدًا الجمعة بمدينة جدة

انطلاق بطولة السيدات الثانية للكاراتيه.. غدًا الجمعة بمدينة جدة

الأردن تسجل 904 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

الأردن تسجل 904 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة