عابد عناني: قبل ترشيحي لمسلسل «الاختيار» كنت أفكر في الاعتزال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان عابد عناني، إنه رشح لمسلسل الاختيار من خلال الفنان أحمد العوضي، وبعد ذلك قام بالتواصل مع المخرج بيتر ميمي، متمنيًا الشفاء العاجل لزوجة الـ «العوضي» الفنانة ياسين عبدالعزيز.

وتابع «عناني»، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي، وياسمين فهمي، وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن بيتر ميمي حدثه عن الشخصية بشكل مباشر بعد المقابلة بدقيقتين، وعن تطور الشخصية.

وأضاف أن قبل ترشيحه لمسلسل «الاختيار» كان يفكر في ترك التمثيل، ولكن بسبب هذا الدور لم يترك التمثيل، معقبًا: «مكنش احباط أو يأس، ولكن كنت عايز أجرب حاجة تانية».