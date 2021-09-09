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أوروبا تهدد بمقاطعة بسبب مقترح فينجر

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أوروبا تهدد بمقاطعة كأس العالم بسبب مقترح فينجر أوروبا تهدد بمقاطعة بسبب مقترح فينجر

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هدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ألكسندر تشيفرين بمقاطعة أوروبية محتملة لكأس العالم إذا نفذ الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» خططه، بإقامة البطولة كل عامين.

ويراجع الـ«فيفا» جدول المباريات الدولية تحت إشراف أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق، والذي يقترح إقامة بطولة كبرى كل عام.

ووفقا للمقترحات الجديدة، سيتم التناوب بين ومسابقة قارية مثل بطولة أوروبا على أن تقام النهائيات العالمية كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وقال تشيفرين لصحيفة تايمز البريطانية:يمكننا أن نقرر ألا نلعب (بكأس العالم)، ووفقا لمعلوماتي تتخذ أمريكا الجنوبية نفس الموقف، لذا أتمنى حظا سعيدا لكأس العالم بهذه الطريقة.

وأضاف، أعتقد أن هذا لن يحدث أبدا لأنه يتعارض بشدة مع المبادئ الأساسية لكرة القدم.. اللعب كل صيف في بطولة لمدة شهر أمر قاتل للاعبين. وإذا أقيمت بطولة كأس العالم كل عامين، ستتعارض مع كأس العالم للسيدات والأولمبياد.

وتابع:قيمة بطولة كأس العام في إقامتها كل أربع سنوات. لا تطيق الانتظار، إنها مناسبة ضخمة مثل الألعاب الأولمبية ولا أرى دعما من اتحاداتنا لإقامتها كل عامين.

وكان مجلس الفيفا، صوت بالغالبية لإجراء دراسة جدوى من إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام، بعد مقترح سعودي، لكن تشيفرين شدد على ضرورة رفض الفكرة.

وواصل «أتمنى أن يعود الفيفا لرشده لأنني لا أعتقد أنه من الصائب التحدث مع الجميع باستثناء الاتحادات. لم يتحدثوا معنا ولم أتسلم خطابا أو أي شيء وأقرأ فقط عن القضية بوسائل الإعلام».

وأكد تشيفرين أنه ليس مهتما أيضا بفكرة إقامة بطولة أوروبا كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وأوضح «ربما تكون مفيدة لليويفا من الناحية المالية لكن المشكلة أننا قد نقتل اللعبة واللاعبين، ولا أعتقد أن الأندية ستسمح للاعبين بالذهاب وهذا سيتسبب في انقسام تام».

المصرى اليوم

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