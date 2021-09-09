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وائل جمعة مديرًا لمنتخب .. تعرف على تشكيل الجهاز الفني للفراعنة

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وائل جمعة مديرًا لمنتخب مصر .. تعرف على تشكيل الجهاز الفني للفراعنة وائل جمعة مديرًا لمنتخب .. تعرف على تشكيل الجهاز الفني للفراعنة

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قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تعيين وائل جمعة مديرا لمنتخب الأول لكرة القدم، بجانب محمد صلاح إداريا، والإبقاء على الجهاز الطبي بقيادة محمد ابو العلا.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد قد قررت أمس تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، بجانب ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، بجانب ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

المصرى اليوم

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