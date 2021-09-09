أخبار عاجلة

رمضان عبد الرازق: لو كان المعراج رؤيا فى المنام لما كذبتها قريش -
السيسي وملك البحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات قضية سد النهضة -
رسميًا.. رحيل وكيل وزارة الرياضة بالجيزة بسبب مصيف الزمالك -
اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بريتال -
طالبان تطلب من باكستان إعادة ترتيب رحلات لشركات طيران أفغانية -
الرئيس الصينى يدعو بوتين لحضور أوليمبياد طوكيو 2022 الشتوية -
عصام الحضرى يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية -
«شايفاك كبير».. مي كساب تغني عن تجربة فارق العمر مع زوجها في حكاية «وأنا قبلت» -
موسيمانى يرفض وصايا لجنة التخطيط فى تعيين المدرب العام ويتمسك بالأجنبي -
تفاعل أبناء قرية جريس بفعاليات المسرح المتنقل بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مساند" تسحب تراخيص "4" مكاتب استقدام مخالفة وتسيّل ضمانها المالي

Print
"مساند" تسحب تراخيص "4" مكاتب استقدام مخالفة وتسيّل ضمانها المالي "مساند" تسحب تراخيص "4" مكاتب استقدام مخالفة وتسيّل ضمانها المالي

أصدرت منصة مساند -التي تختص باستقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل- 4 قرارات تقضي بسحب تراخيص 4 مكاتب استقدام مخالفة وتسييل ضمانها المالي لإرجاع الحقوق لأصحابها، وذلك بعد عدم التزامها بمعالجة الشكاوى الواردة بالمنصة عبر نظام إدارة الشكاوى.
كما أنذرت منصة مساند 64 مكتب استقدام آخر ومنحتهم مهلة أسبوع لتصحيح أوضاعهم حول شكاوى العملاء ضدهم عبر المنصة.
يأتي ذلك في وقت أوقفت فيه منصة مساند ما يزيد عن 90 مكتب استقدام مخالف بناءً على شكاوى العملاء وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً، حيث إنه في حال لم يتجاوب المكتب يتم سحب ترخيصه وتسييل الضمان المالي المحجوز باسم المكتب وإعادة جميع الحقوق المالية لأصحاب العمل.
وحول إيقاف مكاتب الاستقدام أوضحت المنصة أنه في حال عدم التزام المكتب بتنفيذ القرار الصادر بحقه من مساند خلال 10 أيام من التاريخ المحدد لتنفيذه يتم إيقاف المكتب، حيث تتم مراجعة جميع الشكاوى من قبل لجنة مختصة تصدر الإجراءات الجزائية بحسب الضوابط.
وأكدت منصة مساند مواصلة عملها على تطوير سوق الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن: المنتخب السعودي يتقدم 5 مراتب .. ويحتل المركز الـ 56

"فيفا" يعلن: المنتخب السعودي يتقدم 5 مراتب .. ويحتل المركز الـ 56

بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

انطلاق بطولة السيدات الثانية للكاراتيه.. غدًا الجمعة بمدينة جدة

انطلاق بطولة السيدات الثانية للكاراتيه.. غدًا الجمعة بمدينة جدة

الأردن تسجل 904 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

الأردن تسجل 904 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة