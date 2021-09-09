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تعلن عن رغبتها في استضافة مونديال الأندية

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السعودية تعلن عن رغبتها في استضافة مونديال الأندية تعلن عن رغبتها في استضافة مونديال الأندية

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قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الخميس، أن بلاده جاهزة لاستضافة نسخة هذا العام من بطولة للأندية.

وأوضح المسحل في تصريحات تلفزيونية: «منذ اليوم الأول لتداول أخبار تجاه الدولة المضيفة اليابان للاعتذار عن استضافة البطولة، قمنا بالتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وأبدينا الرغبة الجادة في الاستضافة والاستعداد لإنجاح البطولة».

وأضاف المسحل أن الاتحاد السعودي تواصل منذ شهرين مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تنظيم البطولة في .

وتابع: «الاتحاد الدولي أكدنا لنا أنه ما زالت هناك محاولات مع اليابان، وأن هناك دولة بديلة بشكل مسبق».

وأتم: «أبلغناهم أننا جاهزون ولدينا الاستعداد لاستضافة البطولة وقتما رأى الفيفا إمكانية لذلك».

وكانت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، كشفت في وقت سابق، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم، يعتزم التخلي عن تنظيم مونديال الأندية في العام الحالي، بسبب قلقه من استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى .

ومن المقررة أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 فرق، وتمكنت 3 أندية حتى الآن من حجز مقاعدها، وهي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي، المتوج بدوري أبطال أوروبا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.

المصرى اليوم

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