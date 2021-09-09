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موسيمانى يستعين بـ«مخلوف» حارس مرمى 2003 للمشاركة فى تدريبات الأهلي

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موسيمانى يستعين بـ«مخلوف» حارس مرمى 2003 للمشاركة فى تدريبات الأهلي موسيمانى يستعين بـ«مخلوف» حارس مرمى 2003 للمشاركة فى تدريبات الأهلي

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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، بتصعيد مصطفى مخلوف، حارس مرمى فريق 2003، للتدريب مع الفريق مساء اليوم الخميس.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، مرانًا قويًّا لرباعي حراس المرمى على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهد المران اليوم محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق التدريبات للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في المران.

يذكر أن الجهاز الفني للأهلي يقيادة بيتسو موسيماني، قد قرر أمس منح راحة إضافية لمجموعة اللاعبين الدوليين بالفريق حتى يوم السبت ١١ من شهر سبتمبر الجاري، بعد مشاركتهم في معسكر الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي المشاركين مع المنتخب الوطني كلا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن.

وبدأ الأهلي استعداداته أمس للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

المصرى اليوم

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