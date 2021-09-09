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بعد 5 سنوات و9 بطولات .. مروان محسن يغادر التتش نهائيًا

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بعد 5 سنوات و9 بطولات .. مروان محسن يغادر التتش نهائيًا بعد 5 سنوات و9 بطولات .. مروان محسن يغادر التتش نهائيًا

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أصبح مروان محسن أحد الأسماء الراحلة عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد جلسة جمعته مع الجهاز الفني ومدير الكرة اليوم الخميس على خلفية مران الفريق الأول.

ونجح محسن في ترك بصمة مميزة بعد 5 سنوات من ارتداءه القميص الأحمر نجحتمكن خلالها من تحقق 9 بطولات متنوعة بين الدوري المصري (4) ودوري أبطال أفريقيا (2) إلى جانب كأس وكأس السوبر المحلي بالإضافة إلى السوبر القاري وبرونزية للأندية حيث سجل 23 هدفًا خلال 112 مشاركة.

وتلقى مروان محسن عدد من العروض المميزة خلال الفترة الأخيرة ياتي في مقدمتها فريق فاركو الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء والشهرة والجونة وسيراميكا كليوباترا.

وخرج صاحب الـ32 عاما من حسابات المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلال فاعليات الموسم الأخير بعدما حجز محمد شريف المقعد الرئيسي في التشكيلية الأساسية.

المصرى اليوم

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