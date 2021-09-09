رمطان لعمامرة يؤكد على مواقف الجزائر الثابتة من أزمات الدول العربية

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أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة على مواقف الجزائر الثابتة من الأزمات التي تمر بها عدد من الدول العربية في هذه المرحلة الصعبة. وخطورة التوجه الذي تبنته بعض الدول بعقد تحالفات مع العدو لتحقيق مكاسب آنية وإلحاق الضرر بالجار.

وأشار لعمامرة خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن مثل هذه التصرفات لن تولد إلا مزيدا من التوتر في المنطقة، وتؤثر سلبا على معالجة القضية الفلسطينية، في الوقت الذي تحتاج فيه مزيدا من الدعم، حسب ما جاء في البيان.

كما رحب الوزير بالتطورات الإيجابية التي سجلتها العملية السياسية لحل الأزمة الليبية بعد الإعلان عن انطلاق مسار المصالحة الوطنية.

وشدد على استعداد الجزائر لمواصلة جهودها في دعم الأشقاء الليبيين وتمكينهم من تحقيق الاستقرار المنشود، مشيرًا إلى أن التطورات التي يشهدها العالم في خضم مكافحة كورونا تنبئ ببوادر قيام نظام دولي قد يقصي العالم العربي.

مؤكدا على حتمية إجراء الإصلاحات الضرورية على منظومة العمل العربي المشترك وعلى استعداد الجزائر على المشاركة في هذا العمل الإصلاحي.