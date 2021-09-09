أخبار عاجلة

رمضان عبد الرازق: لو كان المعراج رؤيا فى المنام لما كذبتها قريش -
السيسي وملك البحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات قضية سد النهضة -
رسميًا.. رحيل وكيل وزارة الرياضة بالجيزة بسبب مصيف الزمالك -
اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بريتال -
طالبان تطلب من باكستان إعادة ترتيب رحلات لشركات طيران أفغانية -
الرئيس الصينى يدعو بوتين لحضور أوليمبياد طوكيو 2022 الشتوية -
عصام الحضرى يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية -
«شايفاك كبير».. مي كساب تغني عن تجربة فارق العمر مع زوجها في حكاية «وأنا قبلت» -
موسيمانى يرفض وصايا لجنة التخطيط فى تعيين المدرب العام ويتمسك بالأجنبي -
تفاعل أبناء قرية جريس بفعاليات المسرح المتنقل بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

رمطان لعمامرة يؤكد على مواقف الجزائر الثابتة من أزمات الدول العربية

Print
رمطان لعمامرة يؤكد على مواقف الجزائر الثابتة من أزمات الدول العربية رمطان لعمامرة يؤكد على مواقف الجزائر الثابتة من أزمات الدول العربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة على مواقف الجزائر الثابتة من الأزمات التي تمر بها عدد من الدول العربية في هذه المرحلة الصعبة. وخطورة التوجه الذي تبنته بعض الدول بعقد تحالفات مع العدو لتحقيق مكاسب آنية وإلحاق الضرر بالجار.

وأشار لعمامرة خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن مثل هذه التصرفات لن تولد إلا مزيدا من التوتر في المنطقة، وتؤثر سلبا على معالجة القضية الفلسطينية، في الوقت الذي تحتاج فيه مزيدا من الدعم، حسب ما جاء في البيان.

كما رحب الوزير بالتطورات الإيجابية التي سجلتها العملية السياسية لحل الأزمة الليبية بعد الإعلان عن انطلاق مسار المصالحة الوطنية.

وشدد على استعداد الجزائر لمواصلة جهودها في دعم الأشقاء الليبيين وتمكينهم من تحقيق الاستقرار المنشود، مشيرًا إلى أن التطورات التي يشهدها العالم في خضم مكافحة كورونا تنبئ ببوادر قيام نظام دولي قد يقصي العالم العربي.

مؤكدا على حتمية إجراء الإصلاحات الضرورية على منظومة العمل العربي المشترك وعلى استعداد الجزائر على المشاركة في هذا العمل الإصلاحي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رمضان عبد الرازق: لو كان المعراج رؤيا فى المنام لما كذبتها قريش

رمضان عبد الرازق: لو كان المعراج رؤيا فى المنام لما كذبتها قريش

السيسي وملك البحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات قضية سد النهضة

السيسي وملك البحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات قضية سد النهضة

رسميًا.. رحيل وكيل وزارة الرياضة بالجيزة بسبب مصيف الزمالك

رسميًا.. رحيل وكيل وزارة الرياضة بالجيزة بسبب مصيف الزمالك

ضبط تشكيل عصابى تخصص ن في تزوير الأختام والمحررات الحكومية بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابى تخصص ن في تزوير الأختام والمحررات الحكومية بالقليوبية