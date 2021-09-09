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بينيت يأمر بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين

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بينيت يأمر بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين بينيت يأمر بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين

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أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإثنين الماضي.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق حكومية، بالتنسيق مع رئيس الوزراء في حادثة الهروب من سجن جلبوع، برئاسة قاض متقاعد لبحث ومناقشة الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية، التي ساهمت في هروب الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من سجن جلبوع.

ووصف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، بأنه «فشل أمني كبير».

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الخميس، عن بارليف خلال تفقده سجن كتسيعوت بصحراء النقب بجنوب البلاد، أن السلطات الإسرائيلية ستقلب كل حجر حتى تعثر على الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين من سجن جلبوع، شديد الحراسة.

وهدد الوزير بالعثور على الأسرى الهاربين، مؤكدا اعتزام بلاده إجراء تحقيق سريع وكاف من أجل بحث ما إذا كانت عملية الهروب مرتبطة بأمور جنائية، مشيرا إلى أن الجيش والشرطة الإسرائيليين عززا من قواتهما بهدف الإسراع في عملية إلقاء القبض على الأسرى الهاربين.

المصرى اليوم

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