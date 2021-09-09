وكيل تعليم مطروح يجتمع بمسؤولي إدارة سيوة

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اجتمع عاطف سلامة وكيل الوزارة اليوم الخميس ٩ سبتمبر ٢٠٢١ مع مسؤولي إدارة سيوة التعليمية بحضور مدير الإدارة التعليمية وبلال جبريل نقيب معلمي الواحة والدكتور محمود قنديل مدير إدارة التخطيط.

وقد استعرض سلامة خلال هذا الاجتماع ايجابيات وسلبيات العام الدراسي الفائت بمدارس الواحة مؤكدا حتمية تدعيم الإيجابيات والوقوف على السلبيات وسبل معالجتها مع انطلاق العام الدراسي الجديد التاسع من أكتوبر المقبل.

وأوضح وكيل الوزارة أن المنظومة التعليمية بالمحافظة تتطلب من الجميع التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطور تعليمي وتميز علمي بجميع مدارس المحافظة والتسلح بالعمل المخلص والجهد المثمر البناء.