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تعليم مطروح : المدارس الجديدة منابر لنشر العلم

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تعليم مطروح : المدارس الجديدة منابر لنشر العلم تعليم مطروح : المدارس الجديدة منابر لنشر العلم

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أكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن ما يتم على أرض الواقع من انشاء مؤسسات تعليمية جديدة بالقري والنجوع الصحراوية النائية ومدن ومراكز المحافظة، يؤكد أن مطروح بقيادة اللواء شعيب تسير في الطريق الصحيح وبخطوات واثقة نحو تحقيق منظومة التنمية الشاملة على أرض المحافظة حيث تمثل المنظومة التعليمية أحد محاورها الرئيسية لتوفير فرص عمل لأبنائها.

رافق وكيل الوزارة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في جولته التفقدية بواحة سيوة جنوب المحافظة وافتتاح مدرستين للتعليم الأساسي بحضور المهندس حسن سلامة مدير عام الأبنية التعليمية والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وسليمان مسلم مدير الإدارة التعليمية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد اللواء خالد شعيب خلال جولته بالواحة الجميلة كامل دعمه للمنظومة التعليمية بمطروح مشددا على مواصلة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسؤولية خلال المرحلة القادمة خلال الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة في التاسع من أكتوبر المقبل .

وقدم سلامة الشكر والتقدير لقائد الإقليم عرفانا بدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح ومساهمته البارزة في تذليل كافة العقبات التي تواجه العملية التعليمية بكافة أرجاء المحافظة.

المصرى اليوم

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