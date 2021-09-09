★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، تطهير صالات الوصول والمغادرة بمطار مرسي مطروح الدولي وتعقيم الشهر العقاري ومركز إعلام مطروح ومجمع المحاكم والقطارات القادمة والمغادرة من المدينة للقاهرة والإسكندرية ومحافظات الأقاليم بالإضافة لمواصلة التطهير لمحطة السكة الحديد والسنترال ومكاتب البريد، ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

وأكد «جاب الله»، استمرار الجهود اليومية لاعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف والأسواق للقضاء على كوفيد 19 في الموجة الرابعة للوباء.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، الدفع بحملات ليلية لرش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة والتنسيق مع مديرية الصحة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.