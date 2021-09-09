تثير قلق حلف الأطلنطي.. تدريبات عسكرية روسية ضخمة تستمر أسبوعا

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بدأت روسيا وروسيا البيضاء رسميا تدريبات عسكرية ضخمة اليوم الخميس تستمر أسبوعا في أراضي الدولتين وبحر البلطيق مما أثار قلق بعض دول حلف شمال الأطلسي.

وحذر مسؤولون الحلف من أن التدريبات، التي تأتي في أعقاب حشد عسكري روسي ضخم على حدود أوكرانيا في وقت سابق هذا العام يزيد من مخاطر وقوع حوادث أو خطأ في الحسابات من شأنه إشعال أزمة.

وتبدأ المرحلة العملية في التدريبات، التي تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الغرب وروسيا البيضاء بسبب حملتها على المعارضين، غدا الجمعة وتستمر حتى 16 سبتمبر ، حسب وكالات الأنباء ووسائل إعلام محلية .

وتشمل التدريبات إطلاق النار بالذخيرة الحية وتمثل ذروة تدريبات أوسع نطاقا تستمر ثلاثة أشهر، حيث تشارك قوات من أرمينيا والهند وقازاخستان ومنغوليا ، وفقا لوزارة الدفاع الروسية

وحضر كبار القادة العسكريين من البلدين حفل افتتاح التدريبات التي يطلق عليها اسم "زاباد-2021" في غرب روسيا حيث رفعت الأعلام وأُلقيت الخطب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات قوامها 200 ألف جندي ونحو 80 طائرة وما يصل إلى 15 سفينة وحوالي 300 دبابة ستشارك في التدريبات.