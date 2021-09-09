أخبار عاجلة

رمضان عبد الرازق: لو كان المعراج رؤيا فى المنام لما كذبتها قريش -
السيسي وملك البحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات قضية سد النهضة -
رسميًا.. رحيل وكيل وزارة الرياضة بالجيزة بسبب مصيف الزمالك -
اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بريتال -
طالبان تطلب من باكستان إعادة ترتيب رحلات لشركات طيران أفغانية -
الرئيس الصينى يدعو بوتين لحضور أوليمبياد طوكيو 2022 الشتوية -
عصام الحضرى يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية -
«شايفاك كبير».. مي كساب تغني عن تجربة فارق العمر مع زوجها في حكاية «وأنا قبلت» -
موسيمانى يرفض وصايا لجنة التخطيط فى تعيين المدرب العام ويتمسك بالأجنبي -
تفاعل أبناء قرية جريس بفعاليات المسرح المتنقل بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تثير قلق حلف الأطلنطي.. تدريبات عسكرية روسية ضخمة تستمر أسبوعا

Print
تثير قلق حلف الأطلنطي.. تدريبات عسكرية روسية ضخمة تستمر أسبوعا تثير قلق حلف الأطلنطي.. تدريبات عسكرية روسية ضخمة تستمر أسبوعا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وروسيا البيضاء رسميا تدريبات عسكرية ضخمة اليوم الخميس تستمر أسبوعا في أراضي الدولتين وبحر البلطيق مما أثار قلق بعض دول حلف شمال الأطلسي.

وحذر مسؤولون الحلف من أن التدريبات، التي تأتي في أعقاب حشد عسكري روسي ضخم على حدود أوكرانيا في وقت سابق هذا العام يزيد من مخاطر وقوع أو خطأ في الحسابات من شأنه إشعال أزمة.

وتبدأ المرحلة العملية في التدريبات، التي تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الغرب وروسيا البيضاء بسبب حملتها على المعارضين، غدا الجمعة وتستمر حتى 16 سبتمبر ، حسب وكالات الأنباء ووسائل إعلام محلية .

وتشمل التدريبات إطلاق النار بالذخيرة الحية وتمثل ذروة تدريبات أوسع نطاقا تستمر ثلاثة أشهر، حيث تشارك قوات من أرمينيا والهند وقازاخستان ومنغوليا ، وفقا لوزارة الدفاع الروسية

وحضر كبار القادة العسكريين من البلدين حفل افتتاح التدريبات التي يطلق عليها اسم "زاباد-2021" في غرب روسيا حيث رفعت الأعلام وأُلقيت الخطب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات قوامها 200 ألف جندي ونحو 80 طائرة وما يصل إلى 15 سفينة وحوالي 300 دبابة ستشارك في التدريبات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا في زيارة بأكاديمية البحث العلمي (التفاصيل)

مدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا في زيارة بأكاديمية البحث العلمي (التفاصيل)

روسيا تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تسييس التعامل مع إيران

روسيا تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تسييس التعامل مع إيران

لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا

لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا

بيلاروسيا تتصدر منافسات تتابع المختلط للسباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث

بيلاروسيا تتصدر منافسات تتابع المختلط للسباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث