أخبار عاجلة

رمضان عبد الرازق: لو كان المعراج رؤيا فى المنام لما كذبتها قريش -
السيسي وملك البحرين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات قضية سد النهضة -
رسميًا.. رحيل وكيل وزارة الرياضة بالجيزة بسبب مصيف الزمالك -
اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بريتال -
طالبان تطلب من باكستان إعادة ترتيب رحلات لشركات طيران أفغانية -
الرئيس الصينى يدعو بوتين لحضور أوليمبياد طوكيو 2022 الشتوية -
عصام الحضرى يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية -
«شايفاك كبير».. مي كساب تغني عن تجربة فارق العمر مع زوجها في حكاية «وأنا قبلت» -
موسيمانى يرفض وصايا لجنة التخطيط فى تعيين المدرب العام ويتمسك بالأجنبي -
تفاعل أبناء قرية جريس بفعاليات المسرح المتنقل بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

المركزي اليمني في عدن يأمر بإيقاف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية

Print
المركزي اليمني في عدن يأمر بإيقاف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية المركزي اليمني في عدن يأمر بإيقاف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر البنك المركزي اليمني في عدن بجنوب البلاد اليوم الخميس بإيقاف كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق الصرف بمحافظات الجنوب بعد انهيار حاد ومتسارع في قيمة العملة المحلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار لرويترز إن الجمعية وجهت، بناء على تعليمات المركزي اليمني، شركات ومحلات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بتعليق نشاطها.

كما قررت وقف عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية في مؤسسات القطاع المصرفي والبنوك التجارية حتى إشعار آخر، وتعليق العمل في كافة شبكات الحوالات المالية لدى شركات الصرافة وبين المحافظات.

وذكر باغفار أن هذه الإجراءات هي محاولة لوقف التدهور المتواصل في قيمة العملة المحلية المتداعية.

وهبطت العملة اليمنية هبوطا حادا لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية اليوم الخميس بمدينة عدن الساحلية، ليلامس الدولار حاجز 1100 ريال.

وتشهد الأسواق في عدن ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في كافة السلع الغذائية بما ينذر بكارثة اقتصادية.

وقال صرافون ومتعاملون في عدن لرويترز إن سعر الريال تراجع بشكل متسارع ليهبط بشكل غير مسبوق إلى 1085 ريالا للدولار للشراء و1095 ريالا للبيع بعدما كان منذ مطلع الشهر عند 1030.

وهذا أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.

لكن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد لا تزال ثابتة ومستقرة عند 600 ريال للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الغرف التجارية: استقرار أسعار اللحوم والدواجن قبيل بدء العام الدارسي الجديد

الغرف التجارية: استقرار أسعار اللحوم والدواجن قبيل بدء العام الدارسي الجديد

واصلت التراجع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021

واصلت التراجع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021

أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 16 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 16 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 16 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 16 - 9 - 2021