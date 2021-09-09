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شيماء الشايب عن أغنية «مسا النور والهنا»: عشقي لوردة وبليغ حمسني لتقديمها ()

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شيماء الشايب عن أغنية «مسا النور والهنا»: عشقي لوردة وبليغ حمسني لتقديمها (فيديو) شيماء الشايب عن أغنية «مسا النور والهنا»: عشقي لوردة وبليغ حمسني لتقديمها ()

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طرحت المطربة شيماء الشايب، أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان «مسا النور والهنا» بتوزيع جديد، على طريقة ليركس، انتاج ريتشارد الحاج، عبر قناة «شيماء» الرسمية على يوتيوب، وصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأكدت «شيماء» في تصريحات صحفية: «أحب كل أغاني الفنانة القديرة وردة، وكذلك أنا عاشقة لكل ألحان الموسيقار بليغ حمدي لدرجة أن مشروع تخرجي في الجامعة كان فيلم وثائقي عن حياته».

وأضافت:«تربيت على الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبدالوهاب ونجاة وورة بسبب والدي اللواء شفيق الشايب، ومسا النور والهنا أغنية جميلة وخفيفة على القلب، وبرأيي إعادة التراث مهم جدًا لتعريف الأجيال الجديدة بأهم الأغاني التي تم تقديمها في تلك الحقبة الذمنية، مع تجديدها بتوزيع مختلف».

وتابعت:«شجعني ريتشارد الحاج على تقديمها بتوزيع جميل ومعاصر يتواكب مع الموسيقى التي يسمعها الأجيال الحالية، والمطرب مطلوب منه ان يكون له رصيد غنائي، لكن شرف كبير أن يغني لعمالقة الطرب، ولا يقلل ذلك من المطرب على الاطلاق، وانا سبب شهرتي غنائي لأم كلثوم لكني لم أكتفي بذلك، وقدمت سد خانة وتاني حب وغيرها من الأغاني الخاصة بي».

«مسا النور والهنا» هي أحدى الروائع التي غنتها المطربة القديرة وردة، من كلمات عبدالوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي، تم أعادة توزيعها وتسجيلها وميكس وماستر لماهر صلاح.

وتقول كلماتها: «مساء النوروالهنا، على الموجودين هنا والي جاين لنا، مساء الشوق والسعادة على السكر الزيادة، واللي يشربها سادة مالوش مكان هنا، ولا جوه قلبنا، مسي لي ع اللي جنب واللي سهران وحيد

قول له إن فاتوك حبايب، حب إنت من جديد، داوي الهوى بهوى، خد من الداء دوا، واسأل صحيح مجرب، واتعلـم زينا، واتعلم مننا«.

المصرى اليوم

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