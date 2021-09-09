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محمد رمضان عن «عملية التجميل بفمه»: «وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني»

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محمد رمضان عن «عملية التجميل بفمه»: «وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني» محمد رمضان عن «عملية التجميل بفمه»: «وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني»

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نفى الفنان محمد رمضان الاخبار المتداوله عبر صفحات السوشيال ميديا عن خضوعه لعملية تجميل بفمه، موضحا أنه الرجل الحقيقي لا يخضع لعمليات التجميل.

ونشر «رمضان» صورة من طفولته عبر «إنستجرام» قائلا:«وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني.. الرجالة الصعايدة مابيعملوش عمليات تجميل.. ردًا على الأخبار الكاذبة»

كان الفنان محمد رمضان سخر من انتقاد الإعلامي عمرو أديب له خلال الايام الماضية، بسبب التقاطه صورة تذكارية بجوار مرفأ بيروت، ونشر رمضان صورة لأديب، عبر خاصية «الاستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ودمجها بإحدى أغنياته التي تحمل اسم «فيرس»، وتقول كلمات الأغنية :«يا ويلكم ده جالي في مملكتي ومجالي.. يميني وشمالي كتيبة إسود.. فضلت مستني بحضر في جني بقاتلك بفني».

كان الإعلامي عمرو أديب، قد سخر من رمضان بسبب التقاطه صورة تذكارية بجوار مرفأ بيروت، قائلاً: «الأستاذ الدكتور راح اتصور في مرفأ بيروت.. راح يعمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن، مع أهالي الضحايا راح واخد الفوتو سيشن ومركب عليه أغنية من بتوعه وكان هذا الموقع يصلح لعمل كليب». وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» على شاشة «mbc »، مساء الجمعة، إن ما فعله رمضان أثار غضب الكثير من اللبنانيين، متابعاً: «ليه (رمضان) بيعمل كده.. هو فاكر إن العالم مقفول ومحدش هيشوف ولا هيسمع.. فاكر إن محدش هيعرف

المصرى اليوم

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