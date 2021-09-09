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من خلال لوحات منى السبيعي.. مهرجان الهجن يمزج بين الفن والتراث

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من خلال لوحات منى السبيعي.. مهرجان الهجن يمزج بين الفن والتراث

مزج أول معرض للرسم في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، بين تراث الرياضة العريقة والفن التشكيلي، من خلال مجموعة من اللوحات التي قدمتها الفنانة التشكيلية منى شبيب السبيعي؛ إذ خصص الاتحاد السعودي للهجن معرضًا لها؛ وذلك دعمًا وتشجيعًا لهذه المواهب.

وقالت الفنانة التشكيلية منى السبيعي: إن اهتمامها بالهجن ليس وليد اللحظة، بل منذ سنوات وهي تجسّد هذه الرياضة عبر رسوماتها؛ إيمانًا بأهمية هذا التراث العظيم الذي نفخر به تاريخًا ومجدًا من عهد الأجداد وصولًا للأحفاد، وهو محلّ اهتمام القيادة الرشيدة من عهد المؤسس - طيب الله ثراه - حتى عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت أن مهرجان ولي العهد يشكّل هاجسًا لكل فنان للمشاركة فيه، مشيرة إلى أن لوحاتها قد لاقت ترحيبًا رائعًا من قبل القائمين على المهرجان، وليس مستغربًا منهم هذا الدعم. كما لفتت إلى أنها سعيدة بإتاحة الفرصة لتعريف الزوار عن العلاقة الوطيدة بين الفن والهجن، وقد تنوعت اللوحات بهدف إيضاح اللحمة الوطنية بين قادة الوطن الأوفياء والشعب الأصيل، وقدرة تحمّل الهجن ودورها في توحيد هذا الوطن تحت راية الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.

من خلال لوحات منى السبيعي.. مهرجان الهجن يمزج بين الفن والتراث

من خلال لوحات منى السبيعي.. مهرجان الهجن يمزج بين الفن والتراث

من خلال لوحات منى السبيعي.. مهرجان الهجن يمزج بين الفن والتراث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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