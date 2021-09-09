أهالي السديرة: مبنى "المدني" متعثّر من 9 سنوات ونطالب بوقوف اللجان

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طالبوا بوقوف لجنة ميدانية لترصد حالته ومدة تعثُّره ورفع التقارير اللازمة

اشتكى أهالي مركز السديرة والقرى والهجر التابعة لها شرق محافظة الطائف والبالغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة، من توقف مشروع مبنى الدفاع المدني الذي تم إنجازه بنسبة ليست بالقليلة بعد أن تمت ترسية المشروع على المقاول في 2012م، والذي قام بتأسيس البنية التحتية للمشروع ومن ثم توقف.

وفي هذا الإطار قال المواطن فهد الوذيناني: إن أهالي مركز السديرة يطالبون باستكمال مشروع الدفاع المدني في مركزهم، والذي سيتمكن من خدمة الجميع عند الحاجة في وقت قياسي، بدلًا من انتظار مباشرة الحالات الطارئة من المراكز المجاورة.

وأضاف "الوذيناني" نرغب بوقوف لجنة ميدانية من المديرية العامة للدفاع المدني لترصد حالة المبنى المتعثر ومدة تعثره، ورفع التقارير اللازمة للمسؤولين الذين نأمل منهم التوجيه بسرعة العودة في العمل لاستكمال المشروع لتتسارع وتيرة الإنجاز.