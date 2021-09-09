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مستشفى بجازان ينهي معاناة مسنة من ورم في الكلية بطول 10سم

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مستشفى بجازان ينهي معاناة مسنة من ورم في الكلية بطول 10سم مستشفى بجازان ينهي معاناة مسنة من ورم في الكلية بطول 10سم
بعد إجراء عملية استئصال جذري للكلية بواسطة المنظار الجراحي

مستشفى بجازان ينهي معاناة مسنة من ورم في الكلية بطول 10سم

كشفت صحة جازان بأن أطباء جراحة المسالك البولية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان نجحوا في إنهاء معاناة مريضة ستينية من ورم في الكلية اليمنى بطول 10 سم، وذلك من بعد إجراء عملية استئصال جذري للكلية بواسطة المنظار الجراحي تكللت بالنجاح

وفي التفاصيل ذكرت بأن العيادات الخارجية استقبلت مريضة ستينية تعاني من آلام مزمنة في الجهة اليمنى من البطن مع التهابات متكررة في الجهاز البولي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم في الكلية اليمنى بطول 10 سم وعرض 7 سم، مما تقرر إجراء عملية جراحية للمريضة واستئصال الجذري للكلية بواسطة المنظار الجراحي وتكللت بالنجاح

وأضافت أن المريضة خضعت للمتابعة من قبل الفريق الطبي بقسم التنويم، وبعد يومين غادرت المريضة المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية وتماثلها للشفاء ولله الحمد، على ان يتم متابعة الحالة عن طريق العيادات الخارجية لاستكمال الخطة العلاجية الخاصة بها

يذكر بأن هذه العملية تعد أول عملية استئصال جذري للكلية تجرى بواسطة جهاز المنظار الجراحي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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