تسليم 55 محضر تسلم للباعة بمنطقتي أبو الجود ومدرسة الصنايع بالسوق الحضري وسط الأقصر

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عقد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، سكرتير مساعد محافظة الأقصر، اجتماعًا بمقر حمام السباحة الأوليمبي بالعوامية، بحضور العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، والدكتور محمد العماري، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، والمقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق، والنقيب شاذلي صابر ضابط بشرطة المرافق، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية وحجاج نبوي وطارق يوسف سعد الله مديري الأسواق، وذلك لاستكمال الاستعدادات النهائية لاجراءات نقل مستغلي الأكشاك أسفل كوبري أبوالجود والباعة الجائلين بشارع مدرسة الصنايع إلى مقر السوق الحضري وسط مدينة الأقصر.

نقل الباعة الجائلين في الاقصر

حضر القرعة جميع الباعة الجائلين ومستغلي الأكشاك أسفل الكوبرى وسط فرحة عارمة وتصفيق حاد بعد توعد المسؤولين بإنهاء مشاكلهم تماما بتوصيل المرافق مباشرةً وقت التسكين، وتوفير تندة تقيهم من أشعة الشمس وإجراء قرعة علنية مراعاة للبعد الإنساني والحرص على مصلحة الضعيف منهم قبل القوي في المقام الأول.

نقل الباعة الجائلين في الاقصر

ومن جانبة أكد العميد طارق لطفي أنه اجتمعت أعمال اللجنة اليوم والمشكلة، والممثلة بحضور الأعضاء التالية مدير إدارة الشؤون القانونية والشؤون المالية، والإيرادات والتحصيل والمشتريات والمشروعات والأصول الثابتة، بشأن تسليم البايكات الموجودة بالسوق الحضري لتسكين الباعة الجائلين المتضررين من نقلهم من شارع مدرسة الصنايع وكذلك تسليم المحلات لأصحاب الأنشطة التي تدار بالأكشاك أسفل كوبري أبوالجود.

وأضاف ان اللجنة انتهت من تسليم أكثر من 55 محضر تسليم للباعة بالمنطقتين المشار إليهم سابقاً وجاري مواصلة الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية وقسم شرطة المرافق تحت قيادة اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر لشن حملات مكثفة لضبط ورفع أي إشغالات.

ويتضمن السوق الحضرى الجدبد بايكات حضارية ومزودة بكافة الخدمات، بعد إجراء قرعة علنية بأرقام محددة، إضافة إلى الاستماع إلى مطالب نقل الباعة مستغلي الأكشاك والعمل على تلبيتها وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة.