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موسيماني يجتمع مع الجهاز الفني للأهلي لمناقشة خطة السوبر أمام طلائع الجيش

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موسيماني يجتمع مع الجهاز الفني للأهلي لمناقشة خطة السوبر أمام طلائع الجيش موسيماني يجتمع مع الجهاز الفني للأهلي لمناقشة خطة السوبر أمام طلائع الجيش

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المهمة للفريق.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهد مران الأهلي اليوم محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق التدريبات لشرح العديد من النقاط الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في المران.

وبدأ الأهلي استعداداته أمس للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وكان النادي الأهلي قد تلقى خطابًا رسميًّا أمس الأربعاء من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

المصرى اليوم

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