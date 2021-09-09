رئيس مدينة بلبيس يوزع ورودا وشيكولاتة على الأهالي بمناسبة العيد القومي للشرقية

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احتفل المحاسب علي الصناديلي ، رئيس مركز ومدينة بلبيس ، مع أهالي المدينة بعيد الشرقية القومي ، وقام بتوزيع الورود والشيكولاتة على عدد من المواطنين وقائدي المركبات، والتقط معهم صورا تذكارية وتبادل معهم التهاني إحياء لتلك المناسبة السارة وسط أجواء احتفالية ، متمنيا أن تظل مصر دائما عامرة بالأعياد والمناسبات السعيدة ، فى ظل وجود القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ورئيس مجلس الوزراء مقدما خالص التهاني للأجهزة التنفيذية بالشرقية ، بقيادة الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم ، والقيادات الأمنية والشعبية بمناسبة حلول ذكري العيد القومي، والذي يجسد أروع الأمثلة فى الشجاعة والإخلاص وحب الوطن ، متمثلا فى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة أمام الخديوي توفيق بميدان عابدين مطالباً بالحرية والكرامة.

من جانبه قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي لهذا العام 2021، ستشهد افتتاح 109 مشروع تنموي وخدمي في مختلف القطاعات ، بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه، لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة ، ولتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين ، وتحقيق آمال وطموحات أهالي الشرقية.

وهنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيدها القومي، الموافق اليوم التاسع من سبتمبر، ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنه مركز الزقازيق ، أمام الخديوي توفيق في ساحة عابدين مطالباً بالحرية وحقوق الشعب ، ليخلد التاريخ يوماً يرمز للعزة والكرامة والمطالبة بالحقوق والحريات وتتخذه المحافظة عيداً قومياً لها.

كما هنأ المحافظ القيادات الأمنية ، والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بعيدها القومي ، داعياً المولي عز وجل أن يديم علي أبناء الشرقية دوام التوفيق والمزيد من التقدم والإزدهار، و تحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.