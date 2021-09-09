لعشاق الفانتازي .. الدوري الإسباني يعلن عن تفعيل اللعبة

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني «لاليجا» عن دخول عالم الألعاب التفاعلية (الفانتازي) وذلك بعقد شراكة جديد مع مؤسسة Sorare للتطوير.

وقالت لاليجا صباح اليوم الخميس أن الخطوة مهمة وستكسب المنافسة مزيد من الجماهيرية وذلك في حضور أوسكار مايو المدير التنفيذي للرابطة، ونيكولا جوليا مؤسس والمدير التنفيذي لـ Sorare.

كما حضر المؤتمر الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة وريال مدريد السابق، وباتريك كلويفرت نجم برشلونة واياكس وميلان السابق.

وأضاف خابيير تيباس رئيس الرابطة: «في لاليجا نرغب دوما في طرق مستحدثة ليعيش جمهورنا تجارب مثيرة جديدة وأن نوسع نطاق التنافس في بطولتنا الأعظم في العالم».