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وزير الخارجية يلتقي نظيره الفلسطيني ويستعرض سبل تعزيز العلاقات

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الفلسطيني ويستعرض سبل تعزيز العلاقات وزير الخارجية يلتقي نظيره الفلسطيني ويستعرض سبل تعزيز العلاقات
ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين

وزير الخارجية يلتقي نظيره الفلسطيني ويستعرض سبل تعزيز العلاقات

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع مجالات التعاون المشترك، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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