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"الأمن البيئي" تضبط مخالفًا يبيع كائنات فطرية برية في الرياض

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"الأمن البيئي" تضبط مخالفًا يبيع كائنات فطرية برية في الرياض "الأمن البيئي" تضبط مخالفًا يبيع كائنات فطرية برية في الرياض
غرامة تبلغ 20 ألف ريال وفق ما نص عليه النظام

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السورية مخالفًا لنظام البيئة بحوزته "1056" طائر "دخّل" معدًّا للبيع في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه من خلال متابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية، تم ضبط المخالف وتطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المختصة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة عرض أو بيع الكائنات الفطرية البرية غرامة تبلغ 20 ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية البرية.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض "999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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