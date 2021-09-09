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أول لقطات رسمية لهاتف "جوجل بيكسل 6" الجديد.. صور وفيديو

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أول لقطات رسمية لهاتف

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية أول إعلان تشويقي لهاتفها الجديد "جوجل بيكسل 6"، المرتقب.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن جوجل أطلقت مقاطع دعائية وصورًا جديدة رسمية لهاتفها المرتقب "جوجل بيكسل 6"، قبل إطلاقها رسميًّا خلال شهر سبتمبر الجاري.

ولم تعلن جوجل بشكل صريح توقيت طرح الهاتف، واكتفت بالقول إنه سيكون موجودًا بالأسواق "هذا الخريف"، وإن كانت مصادر عديدة ترجح إطلاقه في 19 سبتمبر.

وأوضحت تسريبات أن هاتف "بيكسل 6" سيتمتع بنظم تشغيل ذكية متطورة، بفضل معالجها الجديد "تينسور".

وستقدم جوجل إصدارين من هاتفها؛ وهما: "بيكسل 6"، و"بيكسل 6 برو"، وسيأتي الهاتف الثاني بشاشة منحنية بقياس 6.7 بوصة بدقة "كواد إتش دي بلس"، وبكاميرا بقدرة تقريب 4 أضعاف.

وسيأتي هاتف "بيكسل 6" بشاشة مسطحة بقياس 6.4 بوصة ودقة "فل إتش دي بلس".

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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