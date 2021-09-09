أخبار عاجلة

اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في بريتال -
طالبان تطلب من باكستان إعادة ترتيب رحلات لشركات طيران أفغانية -
الرئيس الصينى يدعو بوتين لحضور أوليمبياد طوكيو 2022 الشتوية -
عصام الحضرى يوجه رسالة إلى الجماهير المصرية -
«شايفاك كبير».. مي كساب تغني عن تجربة فارق العمر مع زوجها في حكاية «وأنا قبلت» -
موسيمانى يرفض وصايا لجنة التخطيط فى تعيين المدرب العام ويتمسك بالأجنبي -
تفاعل أبناء قرية جريس بفعاليات المسرح المتنقل بالمنيا -
الأهلى يرصد مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الطلائع بالسوبر -
الكشف على 127 رأس ماشية و1400 طائر في قافلة بيطرية ببسيون -
العالم «يتعايش» مع كورونا.. وإفريقيا فى خطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصدر: بايدن يطالب العاملين الفيدراليين بتلقي لقاح كوفيد-19

Print
مصدر: بايدن يطالب العاملين الفيدراليين بتلقي لقاح كوفيد-19 مصدر: بايدن يطالب العاملين الفيدراليين بتلقي لقاح كوفيد-19

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحاجة إلى تطعيم العاملين والمتعاقدين الفيدراليين باللقاحات المضادة لكوفيد.

وبعد أسابيع من تكليف الموظفين الفيدراليين بالحصول على جرعة لقاح أو مواجهة بروتوكولات الاختبار وارتداء الكمامات، وقع بايدن أمرا تنفيذيا جديدا لطلب التطعيم لموظفي الفرع التنفيذي والمتعاقدين الذين يتعاملون مع الفيدرالية.

وتأتي هذه الخطوة قبل خطاب مزمع بعد ظهر اليوم الخميس يحدد فيه بايدن خطة من ستة بنود للتعامل مع الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوتيرة الراكدة للتطعيم ضد كوفيد–19.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أمر بايدن يتضمن استثناءات للعاملين أو المتعاقدين الذين يسعون للحصول على إعفاءات دينية أو طبية من التطعيم.

ويهدف هذا التحرك إلى زيادة التطعيمات والحد من انتشار سلالة «دلتا» المتحورة من الفيروس والتي تقتل الآلاف كل أسبوع وتعرض تعافي البلاد للخطر.

وكان بايدن شجع على التطعيم ضد كوفيد–19 في أماكن مثل المدارس وأماكن العمل والحرم الجامعي. ويأمل البيت الأبيض بأن يؤدي التفويض الفيدرالي المعزز إلى إلهام المزيد من الشركات لتحذو حذوه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يفتتحان الدورة الثالثة لـ«المنتدى الاقتصادي»

وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يفتتحان الدورة الثالثة لـ«المنتدى الاقتصادي»

البرلمان الأوروبي يلوح بمعاقبة الساسة اللبنانيين إذا عرقلوا الحكومة الجديدة

البرلمان الأوروبي يلوح بمعاقبة الساسة اللبنانيين إذا عرقلوا الحكومة الجديدة

رئيس «منطقة قناة السويس الاقتصادية»: المنطقة قاطرة حقيقية للتنمية.. والسيسى يتابع العمل يوميًا

رئيس «منطقة قناة السويس الاقتصادية»: المنطقة قاطرة حقيقية للتنمية.. والسيسى يتابع العمل يوميًا

3 جلسات و3 ورش عمل.. وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح منتدى بورسعيد الاقتصادي

3 جلسات و3 ورش عمل.. وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح منتدى بورسعيد الاقتصادي