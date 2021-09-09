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فراعنة الطائرة يهزمون تنزانيا بثلاثية نظيفة

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فراعنة الطائرة يهزمون تنزانيا بثلاثية نظيفة فراعنة الطائرة يهزمون تنزانيا بثلاثية نظيفة

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حقق المصري الفوز على منافسه التنزاني بثلاثة أشواط دون مقابل، اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة والمقامة حاليًا في رواندا.

وسيطر الفراعنة على معظم أوقات الأشوط الثلاثة وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-16، 25-15، 25-16، وكان المنتخب المصري قد خسر لأول مرة في تاريخه أمام كينينا، أمس الأربعاء خلال مواجهات الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يختتم منتخب الفراعنة، دور المجموعات، بمواجهة المغرب، غدًا الجمعة.

ويخوض منتخب منافسات البطولة القارية بقائمة تضم 14 لاعبًا وهم كالتالي:

أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى وعبدالحليم فهيم وعبدالرحمن سعودي ومحمد محسن ومحمد مجدي وهشام يسري وأحمد فتحي وأشرف اللقاني ومحمد رضا ومحمد رمضان.

المصرى اليوم

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