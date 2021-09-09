بعد النساء .. الصحفيون الأفغان يدخلون على خط المواجهة «الساخنة» مع طالبان

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دخل الصحفيون الأفغان على خط المواجهات مع حركة طالبان، وذلك بعد احتجاز الشرطة أثنين منهما وتعرضهما للضرب بعد أن قاما بتغطية أحداث احتجاج نظمته نساء في العاصمة كابول.

ونشر مؤسس ورئيس تحرير صحيفة «إطلاعات روز» ذكي دريابي صورا على مواقع للتواصل الاجتماعي لصحفيين أحدهما تظهر على الجزء السفلي من جسده وساقيه كدمات حمراء والآخر لديه علامات مماثلة على كتفه وذراعه.

وقال دريابي إن تعرض الصحفيين للضرب يبعث برسالة مرعبة لوسائل الإعلام في أفغانستان التي ازدهرت فيها وسائل الإعلام المستقلة على مدى العشرين عاما الماضية، أغلبها بتمويل من جهات مانحة غربية.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم الخميس: «خمسة من زملائنا احتجزوا لأكثر من أربع ساعات وخلالها تعرض اثنان من زملائنا للضرب والتعذيب الوحشي».

ولدى سؤال وزير في حكومة تصريف الأعمال التي أعلنتها طالبان يوم الثلاثاء، قال بعد أن طلب عدم ذكر هويته إن أي هجوم على صحفيين سيخضع للتحقيق.

واشتكى العديد من الصحفيين من تعرضهم لاعتداءات منذ عودة حركة طالبان للحكم، في حين أكدت صحفيات إنه لم يسمح لهن بالاستمرار في العمل.

وقال دريابي «قررت اطلاعات روز في البداية، بعد الانهيار المفاجئ للحكومة، أن تبقى وتعمل على أمل ألا تواجه وسائل الإعلام والصحفيون مشكلات كبرى» مؤكدا أن بارقة الأمل التي كانت لديه بشأن مستقبل وسائل الإعلام والصحفيين في البلاد تبددت .

يذكر أن مجموعة من النساء نظمن احتجاجا في كابول الثلاثاء الماضي حيث رفعن لافتة كتب عليها «مجلس الوزراء بلا نساء فاشل».

بينما قال بيان من وزارة الداخلية الجديدة إنه يتعين على من يريد تنظيم مظاهرة التقدم بطلب للحصول على تصريح بذلك قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة من أجل تفادي الاضطرابات والمشاكل.

ومنعت حركة طالبان في المرة الأولى التي حكمت فيها أفغانستان من 1996 إلى 2001 النساء من العمل والبنات من الدراسة، ونفذت عمليات إعدام علنية، مطبقة تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية.