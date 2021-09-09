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نفى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، صحة أنباء عن محادثات سرية بين بلده والحكومة السورية، مرجحا في الوقت نفسه إمكانية أن تناقش تل أبيب مع روسيا إمكانية إجراء مثل هذه الاتصالات.

وقال لابيد اليوم الخميس، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ردا على سؤال من RT Arabic بخصوص هذه المزاعم الإعلامية: «ليس هناك أي محادثات حاليا بين إسرائيل وسوريا، وليس هناك أي ملفات تقريبا يمكننا التباحث بشأنها».

وأشار لابيد إلى أن هناك مسائل أمنية قد تشكل موضع نقاش بين تل أبيب ودمشق، مشددا في الوقت نفسه على أن إسرائيل لم ولن تدرس إمكانية إعادة الجولان المحتل من قبلها منذ عام 1967 إلى سوريا، ولذلك ليست هناك مساحة كافية للتفاوض.

وأعرب الوزير عن استعداد إسرائيل لمناقشة أي اقتراحات بشأن إمكانية إجراء مثل هذه المحادثات مع الجانب الروسي، إذا كانت هناك رغبة في ذلك.