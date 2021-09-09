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الغرف التجارية تنعى الحاج محمود العربي وتعلن موعد تشييع الجنازة

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الغرف التجارية تنعى الحاج محمود العربي وتعلن موعد تشييع الجنازة الغرف التجارية تنعى الحاج محمود العربي وتعلن موعد تشييع الجنازة

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نعى المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وخمسة ونصف مليون تاجر ومؤدي خدمات بمزيد من الحزن والأسى وفاة والد التجارة والصناعة المصرية الحاج محمود العربي.

وتقام الجنازة غدا الجمعة بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

الفقيد ولد عام ١٩٣٢ وتوفي عن عمر يناهز ٨٩ عامل وأسس الحاج محمود العربي رجل الأعمال المصري، وعضو البرلمان السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي مجموعة شركات العربي عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها.

كما أطلق إنتاج اول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة كما ساهم في خلق حوالي ٤٠ الف فرصة عمل كما ساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبري في كافة أنحاء الجمهورية .

المصرى اليوم

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