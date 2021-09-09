الاهلى يقدم عرضًا جديدًا لجونيور أجايى لحسم مصيره مع القلعة الحمراء

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يحسم جونيور أجايى لاعب النادى الأهلى العرض الأخير الذي عرضتة لجنة التعاقدات بالنادى على اللاعب لحل أزمتة بالموافقة على الإنتقال إلى أحد الأندية التي عرضت على الأهلى ضمه على سبيل الإعارة خصوصا عرض ناديا فاركو وفيوتشر «وكوكاكولا سابقا».

وذلك بعد رفض الأهلى دفع 900 الف دولار باقى مستحقات اللاعب عن الموسم المتبقى في عقده مع النادى وطلب اللاعب مهلة 72 ساعة لحسم موقفه من العرضين، ويأمل الجهاز الفنى في موافقة اللاعب على الرحيل خلال الميركاتو الحالى لغلق ملف رحيل الإجانب.

ويواصل الفريق تدريباتة اليوم على ملعب مختار التتش تحت قيادة موسيمانى وينتظر أن تتضمن التدريبات التركيز على الجوانب الفنية التي يرغب المدير الفنى في تطبيقها خلال المباراة، وأجتمع المدير الفنى مع اللاعبين الجدد لويس ميكيسونى الذي إنتظم في التدريبات أمس، وبير.سى تاوو كريم فؤاد وحسام حسن والثنائي عمار حمدي وأحمد عبدالقادر العائدين من الإعارة، وتحدث معهم المدرب عن التحديات التي تنتظر الفريق وطالبهم بالتركيز

ووضع كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، برنامج خاص للعناصر الجديدة تتضمن فقرات بدنية متنوعة للاعبين، وذلك ضمن خطة تجهيزهم للمباريات الرسمية المقبلة.