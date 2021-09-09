«باريس» يصدر بيانًا عن «مبابى»

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أصدر نادى باريس سان جيرمان الفرنسى بيانا عن حالة لاعبيه المصابين، وآخرهم الثنائى الدولى كيليان مبابى وماركو فيراتى. وقال البيان الباريسى إن كيليان مبابى بدأ مرحلة العلاج لإصابته في عضلة الساق، وسيصدر توضيح جديد بشأنه خلال يومين.

ويسرى نفس الحال على فيراتى الذي يعانى من كدمة أعلى الركبة اليسرى، علما بأن الثنائى تعرض للإصابة خلال مشاركتهما مع منتخبى فرنسا وإيطاليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

كما أوضح بيان بى إس جى: «خوان بيرنات تدرب بمفرده في الأيام الـ5 الماضية، وسيشارك في التدريبات الجماعية». وأردف: «كما أن كولين داجبا وليفن كورزاوا يتعافيان بشكل جيد من إصابتهما العضلية وسينتظمان في المران هذا الأسبوع».

في المقابل يواصل الإسبانى سيرجيو راموس برنامج تجهيزه بدنيا في ظل غيابه لأكثر من شهرين بسبب إصابة في عضلة الساق. ويبقى باريس سان جيرمان أمام أزمة خانقة قبل مواجهة كليرمون، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من بطولة الدورى الفرنسى.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن هناك بعض الشكوك حول جاهزية مبابى لمباراة فريقه، حيث يتعافى حاليا من إصابة في عضلة الساق، تعرض لها في مباراة فرنسا والبوسنة، وأجبرته على مغادرة معسكر الديوك.

سيرجيو راموس - صورة أرشيفية

وأضافت أن كيليان يتعافى تدريجيا من هذه الإصابة، ولا توجد نية للمجازفة به لأن الفريق سيستهل مشواره في دورى أبطال أوروبا بعد مباراة كليرمون بثمانية أيام. ولفتت أيضا إلى أن ماركو فيراتى غادر معسكر منتخب إيطاليا، وعاد إلى العاصمة الفرنسية، لتقييم حالته بعد شكواه من إصابة عضلية.

وسيفتقد أيضا العملاق الباريسى خدمات لاعبيه من أمريكا الجنوبية ميسى وباريديس ونيمار وماركينيوس، أمام كليرمونت، نظرا لارتباطهم مع منتخبى البرازيل والأرجنتين، بجولة جديدة في تصفيات كأس العالم.