آرسين فينجر يقترح خوض تصفيات المونديال في شهر واحد

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال طرح قدمه الفرنسي آرسين فينجر، أن نيته هي خوض جميع مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال خلال شهر واحد فقط، إلى جانب نيته بإقامة كأس العالم كل عامين.



وأفاد فينجر، الذي يتولى منصب مدير التطوير في الفيفا، أنهم يريدون صنع كرة قدم للمستقبل، ويتطلعون لإحداث تغيير جذري في الأجندة الحالية.

وفي مؤتمر صحفي عقده فينجر، بعد الاجتماع الذي أُقيم في الدوحة على مدار يومين بين لاعبين ومدربين سابقين، قال «لا نريد زيادة عدد المباريات، نريد ضمان راحة اللاعبين وأن تقل الرحلات، مع زيادة المباريات المهمة والفرص لتألق اللاعبين».

وتابع «كما نريد تقليص الفجوة بين الدول التي تحصل على مزيد من الفرص، والتي تحصل على القليل».

وأضاف فينجر «الجدول الحالي قد عفا عليه الزمن. يجب تنظيمه بطريقة فاعلة وجمع فترات التوقف الدولي المختلفة، والتي تُعد غير عملية، في واحدة. هدفنا هو إعادة تجميع وخوض عدد أقل من مباريات التصفيات».

وهكذا تتمثل استراتيجية الاتحاد الدولي في خوض منافسات كأس العالم في 2026، وضم جميع منافسات الاتحادات في 2027، ولعب كأس العالم من جديد في 2028.

وبهذه الطريقة يسعى الفيفا إلى أن تعم الفائدة على الفرق، حيث أن هذا الاقتراح من شأنه تجنب استدعاء اللاعبين إلى فترات التوقف الدولي بصورة متكررة، ومنح الاتحادات المختلفة، المزيد من فرص استضافة المونديال.